Политолог объяснил, зачем США нужна «российская военная угроза»

Бывший стратег Пентагона рассказал, чем грозит США недооценивание России Подробнее

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал несколько причин, по которым США делают такие заявления.

«Подобные заявления, которые мы сейчас наблюдаем, во-первых, призваны усилить военный бюджет — фактически это лоббирование выделения дополнительных средств. Во-вторых, это поддержание и в самих США, и в мире в целом антироссийской истерии. США, которые ведут военные действия практически по всему миру, стараются представить эти действия как оправданные якобы имеющей место военной угрозой со стороны РФ, что не соответствует действительности», — рассказал политолог.

Также Владимир Шаповалов заявил, что Россия вовсе не угрожает миру.

«Самой большой опасностью для мира являются США — самая крупная военная держава, тратящая самые большие средства на военные цели, обладающая самым большим ядерным арсеналом и осуществляющая множество военных операций за пределами своей страны, в том числе в виде военных интервенций в суверенные государства. Что касается России, она действительно обладает достаточно мощными вооруженными силами, которые способны дать отпор любому агрессору, в том числе США — это всем хорошо известно», — объяснил эксперт.

По его словам, Россия, в отличие от США, не реализует свой военный потенциал для захвата чужих территорий.