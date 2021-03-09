Политолог объяснил, зачем США делают заявления об угрозе РФ в космосе

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев объяснил, зачем США выражают обеспокоенность возможностями России в космосе, написало ИА Nation News.

Накануне об опасениях по поводу достижений РФ в космическом пространстве заявил командующий Космическими силами США, генерал-майор Джон Реймонд. По его словам, РФ и КНР обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности, которые могут уничтожить или повредить спутники.

Перенджиев считает, что такие заявления являются очередной попыткой властей Штатов оправдать попытку устроить «звездные войны». Как он отметил, было бы правильным представителям Вашингтона выступить с мирными инициативами, однако этого не произошло.

«Подобные заявления делаются, чтобы обосновать попытки американской стороны устроить „звездные войны“. А заодно и действия лобби по „выбиванию“ крупных сумм из налогоплательщиков США на такие авантюрные военно-космические проекты», — подчеркнул Перенджиев.

Он уверен, что США переживают из-за того, что они больше не лидируют в космосе.