25 июня 2023, 04:46
Политолог объяснил, зачем Польша привела армию в полную боевую готовность
Политолог Бондаренко: приведение польской армии в боеготовность —истерика правящего режима
Политолог, специалист по Польше Юрий Бондаренко объяснил, зачем польская армия приведена в полную боевую готовность. Об этом сообщило издание «Аргументы и Факты».
Скорее, это ответная реакция на неудачи контрнаступления ВСУ. Речь идет о приказе президента Польши Анджея Дуды привести армию в состояние повышенной боевой готовности.
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«Это не какие-то дежурные меры безопасности, а истерика правящего режима. Они прекрасно осознают, что Россия одерживает победу на украинском фронте, но боятся, что он рухнет и что их надежды на разгром России улетучатся», — пояснил эксперт.
Поэтому, уверен Бондаренко, польские власти и делают такие безответственные заявления — то готовят «Полк Калиновского» ко вторжению в Белоруссию, то строят заграждения на границе с Калининградской областью. И очередное заявление Дуды вполне укладывается в эту практику.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с министром обороны и премьер-министром страны, а также рядом представителей союзников Польши. Об этом он сообщил в телеообращении, комментируя приказ о приведении польской армии в боеготовность.
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