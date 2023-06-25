Мир 25 июня 2023, 04:46 Политолог объяснил, зачем Польша привела армию в полную боевую готовность Политолог Бондаренко: приведение польской армии в боеготовность —истерика правящего режима РИА «Новости»

Читать 360tv в

Политолог, специалист по Польше Юрий Бондаренко объяснил, зачем польская армия приведена в полную боевую готовность. Об этом сообщило издание «Аргументы и Факты».

Скорее, это ответная реакция на неудачи контрнаступления ВСУ. Речь идет о приказе президента Польши Анджея Дуды привести армию в состояние повышенной боевой готовности.

Реклама

«Это не какие-то дежурные меры безопасности, а истерика правящего режима. Они прекрасно осознают, что Россия одерживает победу на украинском фронте, но боятся, что он рухнет и что их надежды на разгром России улетучатся», — пояснил эксперт.

Поэтому, уверен Бондаренко, польские власти и делают такие безответственные заявления — то готовят «Полк Калиновского» ко вторжению в Белоруссию, то строят заграждения на границе с Калининградской областью. И очередное заявление Дуды вполне укладывается в эту практику.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с министром обороны и премьер-министром страны, а также рядом представителей союзников Польши. Об этом он сообщил в телеообращении, комментируя приказ о приведении польской армии в боеготовность.