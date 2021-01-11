Политолог объяснил, зачем нужна встреча глав России, Армении и Азербайджана в Москве

Трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении необходима для согласования позиции стран по достигнутым ранее договоренностям. Важно, чтобы политическое решение приняли жители обеих стран.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил в беседе с «360», что в Армении, например, сильна оппозиция заключенным договоренностям.

«Встреча, бесспорно, нужна. Несмотря на то, что удалось достичь перемирия и прекращения огня. <…> Необходимо согласование позиции сторон, чтобы сохранить и договоренность, и социальную стабильность в Армении. Если что-то произойдет в Армении, то война вспыхнет с новой силой», — сказал он.

При имеющейся возможности, заметил Журавлев, необходимо максимально длительно согласовывать позиции не только по вопросу границ Нагорного Карабаха, но и по отношениям двух государств. Вопрос может приобрести особенную актуальность, поскольку войну на спорной территории удалось остановить.

«Любое политическое действие требует следующего успеха. Здесь та же самая задача — нужен следующий успех, контакты стран друг с другом. Это, конечно, уже задача особого рода, сверхзадача, если она будет достигнута — это очень хорошо. Она и решит проблемы Пашиняна, и позволит укрепить мир и стабильность на Южном Кавказе», — пояснил эксперт.

Он предположил, что среди обсуждаемых тем, скорее всего, Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян коснутся вопроса «гуманитарного сотрудничества вокруг Карабаха». Его проблема, по мнению Журавлева, возникла из-за того, что территория является анклавом.

Нормальное существование Карабаха после конца войны в любых границах <…> нужно закрепить. Нужно, чтобы [этот коридор] перестал быть чрезвычайным событием, чтобы был сохранен суверенитет Азербайджана. Непростая задача, думаю, ей будет посвящена значительная часть данных переговоров Дмитрий Журавлев генеральный директор Института региональных проблем.

Он допустил, что стороны могут достигнуть очередных договоренностей за один раз. И дело здесь не только в том, чтобы найти приемлемое политическое решение.

«Оно должно быть принято населением стран. Поскольку была война и есть те, кто считают себя побежденными, нужно суметь им объяснить всю разумность происходящего. Иначе соглашение не будет выполняться — по крайней мере, в полном объеме», — подчеркнул Журавлев.

Простое решение, подытожил эксперт, есть всегда, но остается вопрос о его эффективности.