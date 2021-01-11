Политолог объяснил, зачем нужна встреча глав России, Армении и Азербайджана в Москве
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил в беседе с «360», что в Армении, например, сильна оппозиция заключенным договоренностям.
«Встреча, бесспорно, нужна. Несмотря на то, что удалось достичь перемирия и прекращения огня. <…> Необходимо согласование позиции сторон, чтобы сохранить и договоренность, и социальную стабильность в Армении. Если что-то произойдет в Армении, то война вспыхнет с новой силой», — сказал он.
При имеющейся возможности, заметил Журавлев, необходимо максимально длительно согласовывать позиции не только по вопросу границ Нагорного Карабаха, но и по отношениям двух государств. Вопрос может приобрести особенную актуальность, поскольку войну на спорной территории удалось остановить.
«Любое политическое действие требует следующего успеха. Здесь та же самая задача — нужен следующий успех, контакты стран друг с другом. Это, конечно, уже задача особого рода, сверхзадача, если она будет достигнута — это очень хорошо. Она и решит проблемы Пашиняна, и позволит укрепить мир и стабильность на Южном Кавказе», — пояснил эксперт.
Он предположил, что среди обсуждаемых тем, скорее всего, Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян коснутся вопроса «гуманитарного сотрудничества вокруг Карабаха». Его проблема, по мнению Журавлева, возникла из-за того, что территория является анклавом.
Нормальное существование Карабаха после конца войны в любых границах <…> нужно закрепить. Нужно, чтобы [этот коридор] перестал быть чрезвычайным событием, чтобы был сохранен суверенитет Азербайджана. Непростая задача, думаю, ей будет посвящена значительная часть данных переговоров
Он допустил, что стороны могут достигнуть очередных договоренностей за один раз. И дело здесь не только в том, чтобы найти приемлемое политическое решение.
«Оно должно быть принято населением стран. Поскольку была война и есть те, кто считают себя побежденными, нужно суметь им объяснить всю разумность происходящего. Иначе соглашение не будет выполняться — по крайней мере, в полном объеме», — подчеркнул Журавлев.
Простое решение, подытожил эксперт, есть всегда, но остается вопрос о его эффективности.