Политолог объяснил, зачем Меркель просит помощи у Путина по вопросу мигрантов

Немецкий политолог Александр Рар рассказал, почему Ангела Меркель во время разговора с Владимиром Путиным попросила помочь разрешить ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом написало ИА Nation News.

Политолог считает, что Европа сильно напугана нашествием мигрантов, поскольку ранее уже сталкивалась с этой проблемой.

«Там скоро могут умереть невиновные люди — беженцы. Начинаются морозы, у людей нет крыши над головой, вернуться на родину они не могут, надо что-то делать. Это гуманитарный вопрос, требующий решения. К тому же, Европейский союз боится попасть в миграционный кризис, как шесть лет назад, когда не как сейчас, 20 тысяч, а миллион беженцев окажется в Белоруссии, будут проникать через Польшу в Европу. Это возможно», — сообщил Рар.

Он добавил, что Европа не хочет общаться напрямую с Белоруссией, поэтому просит помощи по ситуации у российского лидера.

Рар добавил, что европейские политики просто не знают, как поступить в подобной ситуации. С одной стороны, они хотят соблюдать свои ценности, с другой — не могут пустить такое количество мигрантов, опасаясь еще большего нашествия.