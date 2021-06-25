Политолог объяснил, зачем КНДР провоцирует США

Провокации США со стороны КНДР являются способом привлечения внимания. Такой точной зрения поделился политолог Роман Файншмидт. Об этом сообщило агентство «ПолитЭксперт».

В последние годы отношения между США и КНДР накаляются. Файншмидт заявил, что такая внешняя политика Пхеньяна является попытками не попасть под влияние Китая. На данный момент сложно спрогнозировать, каким будет дальнейшее взаимодействие государств. По мнению экспертов, страны настроены наладить отношения.

«КНДР хочет быть равной мировым державам, чему фактически способствует ее ядерный статус. Она заинтересована в том, чтобы ее суверенность со специфическим политическим режимом и интересной экономической системой была признана на международном уровне», — отметил эксперт.

Политолог отметил, что Северная Корея заинтересована в ведении диалога с США. Однако делать это страна хочет на равных.