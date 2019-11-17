Политолог объяснил торгом слова Лукашенко об интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна постоянно несет экономические потери из-за России. Поэтому Минск сомневается в необходимости интеграции с союзным государством. Политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин объяснил «360», что белорусский лидер просто ведет уже устоявшиеся в подобных ситуациях «торги».

«У Лукашенко мнение все время меняется <…> Он то говорит о том, что мы братья на век, то говорит о том, что если не хотите, мы может прекратить при желании так сказать», — отметил Макаркин.

По его словам, к 1 декабря стороны должны подготовить и согласовать документы по дальнейшему продвижению союза. При этом в соглашении нет «каких-то очень радикальных вещей».

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«Когда готовился документ было много слухов, что там будет может общий президент (нет его не будет.) Может общий парламент (его не будет), может общая валюта (нет общей валюты тоже не будет). Но там есть, допустим, идея сделать общий налоговый кодекс. Тем более, что целый ряд налогов уже одинаковые. Не целиком, но по этому пути уже подвинулись», — рассказал политолог.

Он добавил, что в большей степени страны хотят согласовывать экономическую политику. В частности, сделать так, чтобы предпринимателям России и Белоруссии было удобнее работать

«Соответственно должны были, и сейчас с повестки не снято, подготовить этот документ к 1 декабря. Но этот день приближается и Лукашенко начинает торговаться, что он получит за это. Соответственно дает понять, что если он ничего за это не получит дополнительно, никаких преференций, то он может и обидеться», — подчеркнул Макаркин.

Такая ситуация является обычным торгом, которых было уже много, заверил политолог. Обычно стороны в такой ситуации договариваются и этот случай не станет исключением. У России не так много союзников, а Белоруссия один из них.

«С другой стороны, [экономическая] зависимость Белоруссии от России все-таки весьма велика и все-таки работает Союзное государство несмотря ни на что. Поэтому я бы расценивал это заявление ни как такое обязывающее заявление, что все — заканчиваем, надоело и так далее — а как часть достаточно уже привычного торга между двумя странами», — сказал он.

В свою очередь первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «360», что пока сложно комментировать слова Лукашенко.

«В конце месяца будет заседание парламентского собрания России и Белоруссии в Санкт-Петербурге. Я думаю, что там будет встреча с депутатами со стороны Белоруссии. Ну, пообщаемся, обсудим ситуацию», — сказал сенатор.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия ежегодно «подсовывает новые условия», из-за чего страна что-то «теряет» в экономике. Соответственно возникает вопрос о необходимости такого союза между государствами.