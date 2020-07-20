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    20 июля 2020, 15:27

    Политолог объяснил тактику Лукашенко перед выборами главы Белоруссии

    Полина Петрова

    Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский объяснил тактику президента Белоруссии Александра Лукашенко перед выборами главы страны.
    Политолог объяснил тактику Лукашенко перед выборами главы Белоруссии

    Он напомнил, что лидер государства обвиняет оппозицию в насильственном свержении строя. Как отметил Лукашенко, протесты в ходе кампании по выборам напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие хотели ворваться в дом правительства. По мнению Класковского, такие заявления основаны на страхе потерять власть, пишет НСН.

    «То, что уже не единожды заявлял Александр Лукашенко, что какие-то силы готовят насильственное свержение власти, это, на мой взгляд, пропагандистский тезис. И более того, муссируется мысль о какой-то внешней угрозе, причем прозрачные намеки идут на Россию. Считаю, это искусственный тезис», — поделился мнением политолог.

    Как он заметил, многие недемократичные режимы в критических для представителей власти ситуациях используют тезис насильственного свержения строя для того, чтобы намерение удержать кресло выглядело более благородно.

    Президентские выборы состоятся в Белоруссии 9 августа. В настоящий момент проходит период предвыборной агитации. Он продлится до 8 августа включительно. Зарегистрированы пять кандидатов, включая Лукашенко.