Политолог объяснил страх США перед российской военной мощью

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал слова датского специалиста Клауса Матисена о том, что российская военная мощь, заметно выросшая за последние годы, изрядно пугает Запад. Об этом написало ИА Nation News.

По словам российского эксперта, наша страна действительно является мировым лидером по военным технологиям, в том время как США испытывают массу проблем с вооружением и уровнем обороноспособности страны.

«У Конгресса США и Счетной палаты возникают вопросы к тратам, которые производит Пентагон и результатам, которые он обещает. Можно вспомнить доклады Счетной палаты о том, что США пока что не могут создать даже собственную технологию управляемого гиперзвука», — отметил специалист.

Он добавил, что если неожиданно наступит война, Соединенным штатам практически нечем будет отвечать. Основной гордостью ВМС США являются авианосцы, которые на данный момент находятся не в лучшем состоянии. Модернизация подводных лодок у них также хромает. По всем признакам становится понятно, что ни армия, ни военно-промышленный комплекс США не готовы к масштабной войне, заключил эксперт.