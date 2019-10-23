Политолог объяснил смысл ВТС с Африкой

По информации РИА «Новости», гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал на форуме «Россия-Африка» о планах поставок африканским странам вооружения на четыре миллиарда долларов.

Михеев уточнил, что речь идет о технике ВВС и ПВО, бронетанковой технике, стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах. Поставки будут осуществлять в 20 старан Африки. В том числе в Уганду, Руанду, Мозамбик и Анголу.

Иван Коновалов рассказал, чем важно для России такое сотрудничество.

«Надо помнить о том, что военно-техническое сотрудничество — это еще и важный инструмент, который помогает действовать как в политической, так и в экономической областях. А Африка сейчас становится очень привлекательным континентом для инвестиций, для экономических проектов, для любых международных проектов. И естественно, Россия, как и другие страны, активно выстраивает этот вектор сотрудничества. И пусть 3-4 миллиарда — не такая большая сумма на фоне нашего общего портфеля заказов по линии ВТС. Но эти 3-4 миллиарда стоят на самом деле многого», — пояснил эксперт.