    14 февраля 2020, 00:50

    Политолог объяснил смену взглядов США на Вторую мировую войну

    Ирина Нагайникова

    Политолог Станислав Еремеев объяснил смену риторики США после Второй мировой войны, сообщило РИА ФАН.
    Политолог объяснил смену взглядов США на Вторую мировую войну

    Еремеев напомнил, что ближайший сторонник 32-го президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта Гарри Гопкинс говорил о победе во Второй мировой войне. По словам Гопкинса, победу обеспечила кровь советских солдат, а не ленд-лиз.

    «Мы прекрасно понимаем, что политика — это интересы. <…> Национальные интересы США в тот период диктовали определенную логику действий. Есть крупные геополитические задачи, и после смерти Рузвельта многое приняло в Штатах иные обязательства и договоренности», — объяснил эксперт.

    Историк Евгений Гурьев отметил, что перелом в ходе войны произошел после Сталинградской битвы.

    «Оставался лишь вопрос: сколько продлится эта агония», — заявил Гурьев.