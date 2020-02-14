Политолог объяснил смену взглядов США на Вторую мировую войну

Еремеев напомнил, что ближайший сторонник 32-го президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта Гарри Гопкинс говорил о победе во Второй мировой войне. По словам Гопкинса, победу обеспечила кровь советских солдат, а не ленд-лиз.

«Мы прекрасно понимаем, что политика — это интересы. <…> Национальные интересы США в тот период диктовали определенную логику действий. Есть крупные геополитические задачи, и после смерти Рузвельта многое приняло в Штатах иные обязательства и договоренности», — объяснил эксперт.

Историк Евгений Гурьев отметил, что перелом в ходе войны произошел после Сталинградской битвы.

«Оставался лишь вопрос: сколько продлится эта агония», — заявил Гурьев.