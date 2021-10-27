Политолог объяснил слова Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России желанием «оставить след»

Политолог Александр Рар считает, что соратница Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр делает громкие заявления с надеждой оставить после себя след, завершая политическую карьеру. Она желает сорвать овации за слова о сдерживании России ядерным оружием. Об этом эксперт сообщил изданию «Взгляд».

Рар отметил, что Крамп-Карренбауэр своими заявлениями оправдывает наличие в Германии оружия Соединенных Штатов, включая ядерное. Кроме того, она является носителем философии, говорящей о том, что Россия для Германии — вечный враг. За счет своей жестокости в адрес Кремля она хочет уйти «красиво», написало «Утро.ру».

По словам политолога, глава оборонного ведомства Германии не относится к прослойке тех политических элит, которые поддерживают антироссийский курс Прибалтики. Не исключено, что Крамп-Карренбауэр пытается развеять опасения восточноевропейцев о закулисных играх с Россией.