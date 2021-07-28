Политолог объяснил слова Байдена о «проблемах» Путина

Ранее Джо Байден заявил, что у российского президента есть «проблемы», которые делают его «еще более опасным». В разговоре с ИА НСН председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов прокомментировал слова лидера США.

По словам Байдена, российская экономика ограничена ядерным оружием и нефтью. Путин, добавил Байден, находится в трудном положении, и это делает его «опасным». Также президент США добавил, что их разведка сильнее российской.

По словам Лукьянова, Байден этими заявлениями хотел подбодрить американских разведчиков.

«Президент встретился с разведсообществом — надо их подбодрить, рассказать о том, что он на самом деле очень прозорлив и понимает, что вокруг происходит. Вот, например, с Путиным пообщался и сразу все понял, что у него в голове», — сказал политолог.

Он добавил, что к словам Байдена не стоит относиться слишком серьезно и искать в них скрытые смыслы.

«У нас чувство неполноценности: кто-то что-то вякнул, а мы начинаем сразу внимательно вслушиваться и пытаться что-то из этого извлечь. Мало ли что он говорит. Путин тоже много чего про Америку говорит и что?» — заключил Лукьянов.