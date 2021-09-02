Политолог объяснил причину частых неудачных переговоров США с другими странами

Американский политолог Тед Снейдер рассказал, почему верховные представители США во время переговоров часто терпят фиаско. По его словам, такому положению дел есть логическое объяснение. Об этом написала «ПолитРоссия» со ссылкой на статью эксперта на сайте AntiWar.

Политолог уверен, что Америка и дальше не сможет удачно завершать важные переговоры, пока Белый дом не изменит свой подход. На протяжении нескольких лет США пытались поговорить с представителями Кубы, Северной Кореи, Палестины и Ирана, но так и не получили нужных результатов. Теперь Вашингтон терпит фиаско с Москвой из-за событий на Украине.

«Всякий раз Соединенные Штаты требуют, чтобы другая страна пошла на уступки, но никогда не уступают сами. Поэтому диалог обычно не выходит за рамки обсуждения узких — конкретных — вопросов», — добавил эксперт.

Он отметил, что однажды Америка отказалась от «жестких правил игры» и пошла на примирение, именно тогда были достигнуты важные договоренности с Кубой и Ираном. Однако возвращение к прежней стратегии Дональда Трампа и Джо Байдена перечеркнуло все ранее достигнутые результаты.

«Страны не испытывают доверия к США во время переговоров. Поскольку понимают: требуя от оппонента уступок, Вашингтон не готов делать аналогичные шаги в интересах другого государства», — заключил Снейдер.