Политолог объяснил позицию НАТО по отношению к Украине

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член Экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев заявил, что НАТО не нуждается в членстве Украины. Об этом он рассказал ИА Nation News.

По его мнению, если бы организация хотела, чтобы Украина стала частью Альянса, то государству бы давно поступило подобное предложение.

«Дело в том, если бы НАТО нуждалось в членстве в своем блоке официального Киева, Украина уже давно бы была в составе Альянса. Например, Черногорию весьма быстро приняли, а по сути затянули в свой состав, в целях лишения Сербии доступа к Адриатическому морю», — отметил политолог.

По его мнению, статус партнера расширенных возможностей НАТО, который Киеву предоставили в 2020 году, демонстрирует отношение организации к Украине, ради которой никто не будет жертвовать солдатами, отметил эксперт. По его словам, НАТО будет использовать страну для различной деятельности, но защищать ее в случае чего не будет.