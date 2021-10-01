Политолог объяснил, почему временный глава Мали является лучшим кандидатом на этот пост

Военный обозреватель и политолог Григуар Сирилл Донгобада рассказал, почему он считает временного президента республики Мали Ассими Гоита наиболее подходящим кандидатом на этот пост. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам политолога, временный глава республики является молодым полковником, который имеет поддержку населения и выстраивает правильный курс для страны. Его слова процитировало издание «ПолитЭксперт».

«Ассими Гоита — самый подходящий лидер для Мали как сейчас, так и в перспективе. Он доказал, что обладает рядом необходимых для президента качеств, таких как стойкость и решительность, забота об интересах народа, непримиримость в вопросах, касающихся террористов», — сказал эксперт.

Он добавил, что необходимость утверждения Гоиты на посту президента заключается в его неподкупности. Кроме того, это усмирит аппетиты Франции, которая не хочет потерять власть в Мали.