Политолог объяснил, почему Великобритания обвиняет Россию в подготовке к кибератакам

Ранее глава Форин-офиса Доминик Рааб заявил, что Россия и Китай используют коронавирусный кризис для подготовки к кибератакам.

«Великобритания придерживается такой позиции как союзник США по НАТО. С их стороны было множество кибератак во время пандемии, достаточно вспомнить скандал 9 мая из-за Facebook. Ну, и блокировка YouTube наших информационных изданий. Из-за потери контроля над собственными делами из-за беспорядков, Запад вновь начал свою беспочвенную антироссийскую политику», — рассказал специалист.

Он отметил, что Великобритания использовала тактику США 2016 года — «перевела стрелки» на геополитических противников.

Политолог также заметил, что Запад сейчас перегруппировывается, чтобы заниматься продвижением антироссийской позиции. На данный момент они пытаются это делать с помощью коронавируса.