Политолог объяснил, почему Украина не будет переходить на латиницу

Украинский политолог Кость Бондаренко в разговоре с РИА «Новости» пояснил, почему Украина не перейдет с кириллицы на латиницу. О том, что это должно произойти, ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов сказал, что такой шаг станет «фундаментальным» в процессе евроинтеграции. Также Данилов предложил присвоить английскому языку статус второго государственного, написала «Политика сегодня».

По словам Бондаренко, такую идею не поддерживают ни власти Украины, ни научное сообщество страны.

«Никто во власти не поддержал эту инициативу. Она не находит поддержки ни со стороны народных депутатов, ни со стороны профильных институтов в составе академии наук. Поэтому Данилов может предлагать перейти хоть на иероглифы, но от этого ничего не изменится», — сказал политолог.