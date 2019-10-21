Политолог объяснил, почему у Британии не получается выйти из ЕС

СМИ: ЕС готов на отсрочку по Brexit. Но есть условия Подробнее

Брюссель готов отсрочить Brexit до февраля 2020 года, если у британского премьера Бориса Джонсона получится добиться от Палаты общин одобрения сделки.

Политолог, экономист Александр Дудчак отметил, что Британия не может покинуть ЕС, поскольку парламентарии страны не могут прийти к общему мнению.

«Сложно понять этих британцев. Они там были на льготных условиях, они не были членом еврозоны, у них была своя валюта, они не участвовали в Шенгенском соглашении, „многовековой мечты о независимости“ у них тоже не было. Чего они хотят? Беда для самой Британии не только в тех условиях, на которых она будет или не будет выходить, а в том, что сторонники и противники этого выхода из ЕС довольно четко разделены географически. Они никак не могут сами между собой договориться, на что они согласны, а на что не согласны. Вопросов по-прежнему много, и они по-прежнему не решены», — объяснил Дудчак.

По его мнению, Brexit показывает несостоятельность Евросоюза. Он отметил, что Джонсон делает все возможное, чтобы Британия вышла на жестких условиях.

«Но в любом случае все это показывает, что ЕС — трухлявое объединение. Оно на одном этапе работало на пользу „костяка“, потом стало расширяться до Восточной Европы, Прибалтики, сейчас тянут вообще кого угодно. И вот теперь, наконец, показывают, что ЕС — это такая организация, где не всем одинаково полезно быть, и страны из нее выходят. Полезный пример для некоторых наших соседей», — заключил политолог Александр Дудчак.