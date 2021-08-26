Политолог Богдан Безпалько объяснил Общественной службе новостей, почему США проигнорируют требования Украины ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». О том, что Украина будет просить США о санкциях, ранее заявил глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.

Безпалько отметил, что газопровод является коммерческим, а не политическим проектом. Поэтому у США нет никаких оснований препятствовать его строительству и запуску. Кроме того, США не захотят портить отношения с Германией. Он уверен: если бы американцы хотели бороться против газопровода, они бы уже это делали.

«Украине нужно налаживать сотрудничество с Россией, а не использовать США, как дубину», — заключил политолог.