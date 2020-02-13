    13 февраля 2020, 13:56

    Политолог объяснил, почему Польша игнорирует роль России в освобождении концлагеря Аушвиц

    Анастасия Кременчугская

    Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, заявил, что Польша хочет стать новым проводником идей Вашингтона. Он рассказал ИА Nation News, почему польское правительство продолжает игнорировать роль России в освобождении концлагеря Аушвиц.

    Польша выступает против успехов Советского Союза в Великой Отечественной войне. Делается это с подачи Вашингтона, именно он подает им такую траекторию.

    «Они хотят пересмотреть его роль с выгодной для себе позиции. Для меня непонятно, в вопросах истории они воспевают нацизм или они только увлечены принижением роли Советского Союза», — отметил Кошкин.

    Политолог уверен, что Польша хочет стать новым центром НАТО и быть проводником идей Вашингтона. Поэтому она забыла о том, как Советский Союз поставлял зерно во время войны.