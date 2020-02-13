Политолог объяснил, почему Польша игнорирует роль России в освобождении концлагеря Аушвиц

Польша выступает против успехов Советского Союза в Великой Отечественной войне. Делается это с подачи Вашингтона, именно он подает им такую траекторию.

«Они хотят пересмотреть его роль с выгодной для себе позиции. Для меня непонятно, в вопросах истории они воспевают нацизм или они только увлечены принижением роли Советского Союза», — отметил Кошкин.

Политолог уверен, что Польша хочет стать новым центром НАТО и быть проводником идей Вашингтона. Поэтому она забыла о том, как Советский Союз поставлял зерно во время войны.