Политолог объяснил, почему Польша игнорирует роль России в освобождении концлагеря Аушвиц
Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, заявил, что Польша хочет стать новым проводником идей Вашингтона. Он рассказал ИА Nation News, почему польское правительство продолжает игнорировать роль России в освобождении концлагеря Аушвиц.
Польша выступает против успехов Советского Союза в Великой Отечественной войне. Делается это с подачи Вашингтона, именно он подает им такую траекторию.
«Они хотят пересмотреть его роль с выгодной для себе позиции. Для меня непонятно, в вопросах истории они воспевают нацизм или они только увлечены принижением роли Советского Союза», — отметил Кошкин.
Политолог уверен, что Польша хочет стать новым центром НАТО и быть проводником идей Вашингтона. Поэтому она забыла о том, как Советский Союз поставлял зерно во время войны.