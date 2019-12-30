Политолог объяснил, почему пленные боятся возвращения на Украину

Друзь напомнил о прошлых обменах. Он заметил, «что киевские власти начинают преследовать тех, кто был в плену».

«Относятся к ним как к нелояльным гражданам, которые виновны в том, что попали в плен. Они рассказывают, как борются с коммунизмом, но поступают как в худшие времена коммунистических репрессий. То есть преследуют тех, кто был в плену», — пояснил эксперт.

Он убежден, что нежелание вернуться «к этому репрессивному режиму» возникает закономерно.

«Мы видим, что, к сожалению, курс Порошенко, который вел все дело к репрессиям, к украинизации, к тому, чтобы преследовать каноническую Украинскую Православную Церковь, он продолжен. Поэтому люди закономерно не хотят возвращаться», — отметил Друзь.

По его мнению, вернувшиеся будут страдать от нищеты и бытовых неудобств. Политолог также предположил, что многие из них попросят у России убежище или гражданство.