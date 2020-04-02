Политолог объяснил, почему немецкие СМИ осудили Россию за помощь США
Политолог Александр Асафов объяснил, почему немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung раскритиковала российскую помощь США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По его мнению, «когда Россия предоставляет помощь странам, оказавшимся в беде, всегда находятся критики, которые ищут поводы подвергнуть эти действия осуждению».
«Цель этих „осуждателей“ — сохранить уже фактически оставшийся в прошлом антироссийский консенсус западной коалиции, объединенного Запада, который уже совершенно очевидно распался», — подытожил Асафов.