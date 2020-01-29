Политолог объяснил, почему конгресс США недоволен политикой Сербии

«Сербия пытается проводить многовекторную политику, несмотря на распространенное клише о пророссийской ориентации сербских властей. А американские представители пытаются по своей линии переориентировать Сербию в военно-политическом сотрудничестве на США», — заявил эксперт.

Салин полагает, что Америка добивается перехода Сербии на натовские стандарты вооружения. По его словам, это обеспечит Штатам инфраструктурную зависимость республики от дальнейших закупок.

Элиот Энгель, председатель комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса США, заявил, что Сербия, регулируя отношения с Россией, игнорирует «общие для Евросоюза и США приоритеты».

Джеймсу Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал, сказал, что сотрудничество между США и Сербией наоборот развивается, а Белград планирует взаимодействовать с НАТО, а будущем, возможно, и стать членом НАТО.