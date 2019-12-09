Политолог объяснил, почему юго-восток Украины не вошел в состав России при Ельцине

Юго-восточные территории Украины еще в 1991 году были готовы присоединиться к России. Но этого не произошло, так как первый президент России Борис Ельцин не стал заниматься этим вопросом и вел внутреннюю борьбу в стране. Такое заявление сделал член Совета по межнациональным отношениям при главе РФ Богдан Безпалько.

По его словам, в мемуарах политиков Украины есть слова о том, что они могли отказаться от большого количества украинских территорий.

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«Они были готовы отказаться от всей юго-восточной части. Конечно же, в данной ситуации вина в том, что эти территории не были присоединены к России, лежит на администрации Ельцина», — сказал Безпалько РЕН ТВ.

Он добавил, что в те времена Ельцин и его соратники занимались борьбой против Михаила Горбачева и центральных союзных органов. Именно поэтому они не обращали внимания на вопрос присоединения этих земель.

Безпалько подчеркнул, что жители юго-востока Украины всегда тяготели к России. В 1991-м они могли безболезненно присоединиться к составу государства, но этого не произошло.

«Очень жаль, что администрация Ельцина в свое время не нашла в себе силы, смелости и просто не уделила внимание тому, чтобы включить эти территории в свой состав», — отметил политолог.

Ранее экс-глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что Крым и Донбасс вошли в состав Украины только из-за того, что Москва и Киев не нашли времени для обсуждения вопроса деления СССР.