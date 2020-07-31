Политолог объяснил, почему голосование по почте не сработает в США

«Проблема почтового голосования в США в том, что списки избирателей находятся в ужасном состоянии, а списки бюллетеней для рассылки по почте в еще более ужасном виде, потому что они время от времени копируются со старых списков. Оно фактически не работает», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что по факту в США отсутствуют списки избирателей, так как их система отличается от российской. Если в РФ по наступлению 18 лет, человек автоматически попадает в список, то в Соединенных Штатах ты должен лично прийти и сообщить, что готов голосовать самостоятельно. Такая система в стране из-за демократии.

Дробницкий также рассказал, что почта в США работает плохо, во время выборов бюллетени часто валяются на улицах, особенно в бедных районах.