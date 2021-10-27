Политолог объяснил, почему Германия высказывает слова с угрозами России

Доцент СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Ольга Дегтярева прокомментировала раскол, который, по ее словам, наблюдается в правящих кругах Германии. Политический истеблишмент пытается определиться с дальнейшей стратегией страны, поэтому там периодически будут возникать разногласия в высказываниях политиков. Об этом написало РИА ФАН.

«Важный аспект, который просматривается на фоне результатов выборов в Германии, это то, что политические силы будут пытаться договариваться и делать это будут тщательно и достаточно долго. В немецких кругах определяются сейчас с дальнейшим курсом по основным референтным точкам: транзитный газовый договор между Россией и Украиной, вопросы, связанные с Минскими соглашениями и „нормандским форматом“, а также дальнейшая роль Германии в НАТО и ЕС», — добавила она.

Дегтярева подчеркнула, что Германия часто использует политические мотивы в своих высказываниях, но действует прагматично, а Россия в курсе всех этих «игр», особенно тех, которые касаются экономики.

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених раскритиковал министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр за высказывания о готовности применить оружие в адрес России. Немецкому атташе при посольстве ФРГ в Москве вручили ноту протеста в связи с этими событиями.