28 декабря 2022, 18:52
Политолог объяснил, почему Германия не поставляет Украине танки
Немецкие предприятия военной промышленности в настоящее время находятся в плачевном состоянии. Германия не хочет отдавать свои последние танки Украине. Об этом сообщил политолог Андрей Иванов в беседе с РИА ФАН.
По словам политолога, сейчас армия ФРГ переживает не лучшие времена и находится в полудееспособном состоянии. Большинство немецких предприятий утратило немалое количество технологий.
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Иванов подчеркнул, что Германия не поставляет Украине свои танки по одной причине — у ФРГ их попросту нет.
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Германия
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