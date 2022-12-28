Мир 28 декабря 2022, 18:52 Политолог объяснил, почему Германия не поставляет Украине танки

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Немецкие предприятия военной промышленности в настоящее время находятся в плачевном состоянии. Германия не хочет отдавать свои последние танки Украине. Об этом сообщил политолог Андрей Иванов в беседе с РИА ФАН.

По словам политолога, сейчас армия ФРГ переживает не лучшие времена и находится в полудееспособном состоянии. Большинство немецких предприятий утратило немалое количество технологий.

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Иванов подчеркнул, что Германия не поставляет Украине свои танки по одной причине — у ФРГ их попросту нет.

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