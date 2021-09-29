Политолог объяснил, почему Байден придерживается мягкой политики в отношении России

Политика президента США Джо Байдена отличается сравнительной мягкостью по отношению к России. Из-за этого он получает шквал критики со стороны американцев. Директор Центра Европейской Информации, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорин в беседе с Nation News рассказал, с чем связан такой подход со стороны американского президента.

По мнению Топорина, Байден обладает недостаточным количеством рычагов давления. Из-за он вынужден выполнять свои соглашения и идти на уступке в диалоге с Москвой.

«Жестких ограничений против России США не могут ввести, ну, например, SWIFT отключить. Через Европу надавить? Прямо скажем, у Германии и Евросоюза явно другое видение отношений с РФ», — пояснил эксперт.