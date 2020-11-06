Политолог объяснил, почему Байден может быть опасен для Лукашенко

Специалист подчеркнул, что на Западе лидера республики считают последним диктатором Европы. Помимо прочего, за 11 дней до голосования, 24 октября, в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео Лукашенко пожелал победы на президентских выборах республиканцам, сообщил сайт «Дни.ру».

«Если победит Байден, то тот будет ненавидеть Лукашенко», — отметил Болкунец.

Также Байден категорично высказывался по поводу происходящего в Белоруссии. Претендент на пост главы США заявил, что инаугурация Лукашенко фиктивная. Политик призвал ввести санкции в отношении окружения белорусского лидера. Демократ поддержал экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую.

3 ноября прошли выборы лидера Соединенных Штатов. В настоящий момент Байден по числу голосов опережает действующего президента США Дональда Трампа. Окончательные итоги станут известны спустя несколько дней.