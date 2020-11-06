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    06 ноября 2020, 10:43

    Политолог объяснил, почему Байден может быть опасен для Лукашенко

    Полина Петрова

    Политолог Дмитрий Болкунец объяснил, почему кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден может быть опасен для президента Белоруссии Александра Лукашенко, информирует сайт «Украина.ру».
    Политолог объяснил, почему Байден может быть опасен для Лукашенко

    Специалист подчеркнул, что на Западе лидера республики считают последним диктатором Европы. Помимо прочего, за 11 дней до голосования, 24 октября, в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео Лукашенко пожелал победы на президентских выборах республиканцам, сообщил сайт «Дни.ру».

    «Если победит Байден, то тот будет ненавидеть Лукашенко», — отметил Болкунец.

    Также Байден категорично высказывался по поводу происходящего в Белоруссии. Претендент на пост главы США заявил, что инаугурация Лукашенко фиктивная. Политик призвал ввести санкции в отношении окружения белорусского лидера. Демократ поддержал экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую.

    3 ноября прошли выборы лидера Соединенных Штатов. В настоящий момент Байден по числу голосов опережает действующего президента США Дональда Трампа. Окончательные итоги станут известны спустя несколько дней.