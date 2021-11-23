Политолог объяснил победу России над США в разработке гиперзвукового оружия

Израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми объяснил, почему Соединенные штаты не смогу сократить отставание от Москвы по разработке гиперзвукового оружия. По словам эксперта, российские ракеты «Циркон» наземного базирования окончательно утвердили победу за Россией. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Предела в оружии нет. Это [гиперзвуковое] оружие может разрываться как по скоростям, так по системам обнаружения, по маневренности, способности скрытия точки или схемы пуска. Это только один из видов оружия, которые развиваются в России. Есть не менее эффективные виды оружия как в космосе, так и в воде, под водой», — процитировало ИА Nation News слова политолога.

Кедми также подчеркнул, что любое оружие является важным, в том числе и гиперзвуковое. По его словам, «Циркон» — один из таких видов, обладающий дальностью выше 1000 километров и определенной скоростью. В то время ракеты, создаваемые в США, сильно отстают по техническим характеристикам от российских.

«Сегодня США отстают, это факт. Ракета [американская], подобная „Циркону“, согласно планам, обнародованным сегодня, будет, вероятно, запускаться с морских надводных платформ к 2025 году, а с подводных — к 2028 году. Дальше будут догонять, пусть пытаются, но Россия тоже не стоит на месте», — заключил политолог.