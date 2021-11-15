Политолог объяснил падение рейтинга Байдена

По последним данным, рейтинг президента США Джо Байдена стал рекордно низким со времени его инаугурации. Политолог Павел Салин рассказал Lenta.ru, с чем это связано и к чему может привести.

Падение рейтинга — это нормальное и закономерное явление в демократической системе, сказал политолог. Именно так обеспечивается сменяемость власти.

«Устойчивая демократическая система во многом базируется на множестве различных подпорок, это и институты, в которых в качестве условного топлива сменяются личности, то есть население успевает разочароваться в одной какой-то личности, и ее сменяет другая личность, в итоге политическая система не обрушается, а таким образом движется вперед», — сказал Салин.

Он добавил, что для США падение рейтинга президента не будет нести серьезных последствий. В России же, где политическая система выстраивается вокруг личности главы государства, такое падение рейтингов стало бы очень серьезным ударом для действующей власти.