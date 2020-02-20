    20 февраля 2020, 02:47

    Политолог объяснил нежелание США предоставить данные о катастрофе MH17

    Ирина Нагайникова

    Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин объяснил, что отсутствие достоверных данных дает Соединенным Штатам возможность обвинять Россию. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Служба военной безопасности Нидерландов опубликовала доклад о крушении рейса MH17 в 2014 году. Из него следует, что в районе крушения малазийского боинга не было зенитных ракетных комплексов «Бук».

    Кошкин отметил, что нидерландский доклад не снизит напряжение в отношении мирового сообщества к трагедии.

    «Столько лет все крутилось вокруг ракеты, которая стартовала с поверхности и сбила пассажирский самолет МН17. Доклад может заострить внимание на этой проблеме, которая уже уходит с годами и сегодня теряет свою актуальность, чтобы еще раз активизировать внимание на русофобской политике Украины», — отметил политолог.

    Он напомнил, что Соединенные Штаты имеют данные о катастрофе, однако отказываются их предоставить.

    «Думаю, есть еще и у других стран, но по требованию Америки они их не предоставляют», — добавил эксперт.

    Кошкин заявил, что таким образом Запад хочет «быстрее засудить» подозреваемых в крушении и таким образом поставить на России «клеймо».