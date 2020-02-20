Политолог объяснил нежелание США предоставить данные о катастрофе MH17

Служба военной безопасности Нидерландов опубликовала доклад о крушении рейса MH17 в 2014 году. Из него следует, что в районе крушения малазийского боинга не было зенитных ракетных комплексов «Бук».

Кошкин отметил, что нидерландский доклад не снизит напряжение в отношении мирового сообщества к трагедии.

«Столько лет все крутилось вокруг ракеты, которая стартовала с поверхности и сбила пассажирский самолет МН17. Доклад может заострить внимание на этой проблеме, которая уже уходит с годами и сегодня теряет свою актуальность, чтобы еще раз активизировать внимание на русофобской политике Украины», — отметил политолог.

Он напомнил, что Соединенные Штаты имеют данные о катастрофе, однако отказываются их предоставить.

«Думаю, есть еще и у других стран, но по требованию Америки они их не предоставляют», — добавил эксперт.

Кошкин заявил, что таким образом Запад хочет «быстрее засудить» подозреваемых в крушении и таким образом поставить на России «клеймо».