«Попытка имитации деятельности»: политолог объяснил намерение Киева ликвидировать ДНР и ЛНР

Конфликт в Донбассе сейчас никак не решается, он находится в режиме стагнации. Киеву нечего предложить самопровозглашенным республикам. Украинские власти не нашли ничего лучше, чем сделать очередное громкое заявление, чтобы сымитировать какую-то деятельность.

«Украина сейчас пытается имитировать определенную деятельность, якобы там что-то происходит. <…> Такими заявлениями они пытаются напугать непризнанные территории ДНР и ЛНР», — рассказала «360» политолог Наталия Елисеева.

Ранее Киев не раз заявлял, что Донецкую и Луганскую области после возвращения в состав Украины будут зачищать. Свежее заявление демонстрирует готовность украинских властей это сделать.

По словам Елисеевой, сейчас ни у кого нет сил решать этот конфликт. Европейскому союзу вообще не до него. Проблемы Украины находятся в конце списка вопросов ЕС. Для Киева ситуация патовая: они не знают, что делать с теми людьми, которые до сих пор воюют на его стороне.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников во время беседы с «360» предложил Украине вдогонку к своему заявлению назначить свою администрацию на Марсе.

«Глупое, никчемное заявление. Безответственное, потому что не они учреждали эту администрацию, не им ее и ликвидировать», — заявил Калашников.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после того, как Киев установит контроль на территории Донбасса, администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР ликвидируют. Никаких переговоров не будет.