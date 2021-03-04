Политолог объяснил на примере Харькова и Белгорода, почему на Украине сильны пророссийские настроения

Пророссийских граждан на Украине до сих пор много, поскольку они видят прогресс в экономической ситуации России за последние 20 лет. В частности, это можно увидеть, сравнив жизнь в Харькове и в Белгороде. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Белашко.

Он прокомментировал результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Они показали, что более 40% украинцев относятся к России, примерно столько — отрицательно. Эта ситуация наблюдается с осени 2020 года. При этом 7% респондентов признались, что хотят увидеть объединение двух стран.

Политолог объяснил, почему пророссийские настроения сильны в Харькове и Харьковской области.

«Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше», — заявил Белашко в эфире телеканала «Первый Казацкий».

По его словам, люди поняли, что соседи живут богаче, чем они. Чуть ранее житель Харьковской области пожаловался на разницу между пенсиями в России и на Украине. Он считает, что крымские пенсионерам жить намного лучше, чем украинским. Ведь у первых — более высокие пенсии. При этом коммунальные услуги на полуострове в десятки раз меньше.

«Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше», — рассказал мужчина в прямом эфире телеканала «НАШ».