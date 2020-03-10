Политолог объяснил мнение Трампа о причинах обвала фондового рынка

«Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах нефти. Это, а также фейковые новости, является причиной падения рынка! Хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются!» — написал Трамп на личной странице в Twitter.

Светлов назвал фейковые новости — «специализацией» Трампа. По мнению журналиста, американский лидер «различает, какие фейковые, какие — нет». Политолог подчеркнул, что его «обвинение направлено в адрес России».

«Хотя Россия не является членом ОПЕК, но присоединилась, чтобы как-то регулировать рынки сбыта. Соглашение продлевается каждый год, в этом году Россия сочла для себя невыгодным участвовать в продлении этого соглашения. Наше право было присоединяться или не присоединяться. США не участвуют в урегулировании рынка нефти и газа, а упорно пытаются оттуда всех выдавить. Не так давно Трамп громогласно говорил о том, что они своей нефтью зальют весь мир», — заметил эксперт.

Специалист уточнил, что в ближайшее время действия Саудовской Аравии будут оказывать значительное влияние на состояние рынка.

«Главный вопрос в этой ситуации — выполнит ли Саудовская Аравия те заявления, которые прозвучали, о том, что они снизят цену на нефть. Будут ли они снижать цены, чтобы нефть покупали в условиях, когда намечается кризис в экономике в связи с коронавирусом. Если будут, то будут проблемы», — пояснил Светов.