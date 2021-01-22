Политолог объяснил, кто на самом деле станет президентом США

Как считает Мухин, в действительности главой государства будет избранный вице-президент США от Демократической партии Камала Харрис.

«Джозеф Байден не может исполнять обязанности президента в полном объеме из-за возрастных ограничений и состояния здоровья, поэтому он фактически станет вице-президентом США. А суперамбициозная Камала Харрис будет настоящим президентом Америки», — подчеркнул эксперт.

Специалист заметил, что пока непонятно, кто будет управлять самой Харрис. Мухин уточнил, что в настоящий момент в новой администрации Байдена работает множество представителей второго срока Барака Обамы. По мнению эксперта, это не лучшее положение дел для РФ, потому что в среди них большое число русофобов.

Политолог пояснил, что главной проблемой для России, Китая и Европы будут узкие представления властей США о том, как работает мировая политика.