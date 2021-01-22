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    22 января 2021, 10:42

    Политолог объяснил, кто на самом деле станет президентом США

    Полина Петрова

    Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, кто на самом деле станет президентом США. Кроме этого, он назвал главные минусы правления страной Джозефа Байдена для России, Китая и Европы, информирует РИА ФАН.
    Политолог объяснил, кто на самом деле станет президентом США

    Как считает Мухин, в действительности главой государства будет избранный вице-президент США от Демократической партии Камала Харрис.

    «Джозеф Байден не может исполнять обязанности президента в полном объеме из-за возрастных ограничений и состояния здоровья, поэтому он фактически станет вице-президентом США. А суперамбициозная Камала Харрис будет настоящим президентом Америки», — подчеркнул эксперт.

    Специалист заметил, что пока непонятно, кто будет управлять самой Харрис. Мухин уточнил, что в настоящий момент в новой администрации Байдена работает множество представителей второго срока Барака Обамы. По мнению эксперта, это не лучшее положение дел для РФ, потому что в среди них большое число русофобов.

    Политолог пояснил, что главной проблемой для России, Китая и Европы будут узкие представления властей США о том, как работает мировая политика.