Политолог объяснил, кому выгодно обострение на границе Косово и Сербии

Эскалация напряженности в Косово — это начало кульминации двухлетнего противостояния, инициатором обострения выступает Запад. Так ситуацию на границе Сербии и Косова изданию RТ прокомментировала профессор ВШЭ, руководить отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Политолог отметила, что формально причина нынешнего конфликта — замена документов в Косово, в первую очередь табличек автомобильных на косовские. Процедура должна начаться 1 августа.

Между Белградом и Приштиной в 2013 году были подписаны соглашения о нормализации отношений, которые не выполняются, отметила Энтина. В Приштине к власти пришел Альбин Курти, который во время избирательной кампании был резко против переговоров с Белградом.

«То, что сейчас происходит, — это начало кульминации тех процессов, которые происходили последние два года», — считает Этнина.

Аналитик уверена, что эта ситуация спровоцирована Западом: вопрос заключается в том, как далеко албанцам разрешат зайти.

«То, что это собственная инициатива исключительно, не имеющая поддержки Запада, американцев или британцев, — это практически невозможно. Кем-то из этих сил эта инициатива поддерживается», — подытожила политолог.