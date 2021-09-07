Политолог объяснил, как повлияет отсутствие финансирования со стороны ЕС на Польшу и Венгрию

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал решение ЕС профинансировать все страны-участницы, за исключением Польши и Венгрии. По его словам, власти этих государств могут подвергнуть жесткой критике. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Европейский союз направил 18 членам межгосударственного объединения финансовую помощь на восстановление экономики после ковида. Варшава и Будапешт должны были получить 57 миллиардов евро и 7,2 миллиарда евро соответственно. Однако из-за несоответствия европейским стандартами деньги они так и не получили.

По словам Корнилова, такое решение Брюсселя спровоцирует серьезные внутренние проблемы в этих странах. У польской и венгерской оппозиции появится серьезный повод для критики властей. Если Евросоюз продолжит диктовать этим членам-участницам свои условия, то рано или поздно страны задумаются о выходе из объединения, заключил эксперт.