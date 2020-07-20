Политолог объяснил, как отразится на РФ появление посла Белоруссии в США

Журналист-международник, политолог Федор Лукьянов объяснил, как появление посла Белоруссии в США отразится на отношениях республики с РФ.

По его словам, Белоруссия не ищет в лице Штатов союзника, несмотря на то, что впервые за 12 лет был назначен посол республики в США, пишет сайт Ura.ru.

«Отсутствие послов — это аномалия. Сейчас все вернулось к норме. А отношения России и Белоруссии определяются большим количеством разных обстоятельств», — подчеркнул специалист.

Как он отметил, представители США понимают, что Белоруссия не станет их союзником. Лукьянов заключил, что взаимосвязь России и республики слишком тесная.