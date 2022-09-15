Политолог объяснил глупость плана ЕС и США давить на страховщиков судов с российской нефтью | 360°

Эксклюзив 15 сентября 2022, 12:03 Поделиться Telegram

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Viber Политолог объяснил глупость плана ЕС и США давить на страховщиков судов с российской нефтью Политолог Корнеев назвал провальным план ЕС и США ограничить стоимость российской нефти РИА «Новости»

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Американский экономист Джеймс Рикардс раскритиковал план Брюсселя и Вашингтона давить на страховщиков, которые предоставляют услуги танкерам, перевозящим российскую нефть. Доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев в беседе с Telegram-каналом «360» пояснил, почему очередная попытка Запада ограничить стоимость российского углеводородного сырья оказалась изначально провальной.

По его мнению, это может только на первых этапах создать сложности, но Россия к такому развитию событий подготовилась.

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«План каким-то образом на первом этапе может и затруднить жизнь, но на неделю-две с момента, как они его объявили. А они его объявили достаточно давно — и мы к этому плану готовы. Давно уже перевозим нефть иранскими танкерами, венесуэльскими», — отметил Валерий Корнеев.

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Он обратил внимание, что ЕС и США просто пытаются давить на все педали, до которых могут дотянуться.

«Опять никакого практического результата не достигнут, но они же должны показывать, что что-то делают, чтобы своим избирателям объяснить, зачем они должны прикручивать вентили до 19 градусов тепла и стучать друг на друга, если узнают, что кто-то топит выше 19 градусов», — резюмировал политолог.

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