Политолог объяснил, что США используют Крым для давления на РФ

Ранее РИА «Новости» сообщило о призыве госсекретаря США Майка Помпео «прекратить оккупацию» Крыма. Он напомнил, что согласно «Крымской декларации» его страна никогда не признает права России на полуостров.

Ганжара отметил, что ранее точкой давления на Россию для США были выборы. Однако этот вопрос закрылся, и теперь американцы переключились на Крым.

«На днях Трамп продлил пакет санкций, связанный с воссоединением Крыма с Россией, и мы знаем, что американские политики спекулируют на теме Крыма. И заявление господина Помпео является продолжением логической цепочки заявлений, которые делают американские политики. Для них наиболее понятная точка давления и демонизации России — это как раз вопрос воссоединения Крыма», — объяснил политолог.

Эксперт подчеркнул, что регион сильно изменился за годы в составе России.

«Большое количество политиков со всего мира приезжает в Крым. Мы предлагали приехать официальным лицам, но они избегают таких визитов, потому что понимают, что после этого визита заниматься такими спекуляциями будет невозможно», — рассказал Ганжара.