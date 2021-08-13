Политолог объяснил, что нужно Молдавии от России

Президент Молдавии Майя Санду встретилась с заместителем администрации президента РФ Дмитрием Козаком в Кишиневе. Политолог Дмитрий Офицеров-Бельский объяснил «Политэксперту», что в отношениях с Россией Молдавию интересует в основном экономическая составляющая.

На фотографиях со встречи Санду и Козака видны флаги Евросоюза, установленные за спиной Санду. Политолог считает, что это неслучайность. Таким образом власти Молдавии демонстрируют, свою лояльность ЕС

«Если мы будем называть вещи своими именами, то все-таки страна в какой-то степени находится под внешним управлением. И, собственно, Майя Санду это открыто демонстрирует», — сказал он.

Что касается отношений с Россией, Молдавию интересует их экономическая составляющая и налаживание торговых связей. Российский рынок более выгоден ей, чем зарегулированные европейские рынки.

«Нынешнее молдавско-румынское руководство озабочено сейчас только одним вопросом — как максимально использовать отношения с Россией, разного рода торговые преференции для того, чтобы поднять экономику, и чтобы фактически Россия спонсировала интеграцию Молдавии в Румынию и затем в ЕС», — уверен политолог.