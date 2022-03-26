Политолог объяснил, что будет с русским языком на Украине

Украина не идет на уступки в вопросе признания русского языка в качестве второго официального. У этого есть простые и понятные причины, сказал политолог и журналист Юрий Светов. Он назвал их в эфире «360».

Светов сказал, что Украина категорически отказывается присвоить русскому языку статус официального. Он отметил, что власти страны осознают степень его популярности.

«Вовсю [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган делает заявления. Сейчас вот он опять сказал, что якобы четыре пункта уже согласованы. И тут же Украина это опротестовывает. Причем министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба говорит: „Какой там русский язык? Единственным государственным языком останется украинский“», — сказал Светов.

Даже по такому вопросу вторая сторона переговоров не готова идти на уступки, отметил он. Политолог считает, что «тут можно искать компромиссы», а украинская сторона говорит твердое «нет».

Также Светов отметил, что в отдельных регионах Украины популярны языки третьих стран. В пример он привел Закарпатье, где часть населения свободно владеет польским.

Политолог считает, что украинская власть опасается низкого уровня применения родного языка. Он рассказал о попытках популяризировать «мову» во время Советского Союза. Когда Петр Шелест занял пост первого секретаря УССР, он приказал перевести все документы и все делопроизводство на украинский язык. Ученые, по словам Светова, не всегда могли перевести научную терминологию. Поэтому они ездили в Академию наук и тайно просили опубликовать их на русском.