Политолог объяснил, чем обернется для Украины история с национализацией «Мотор Сич»

Экономист и политолог Александр Дудчак обсудил с ИА Nation News планы украинских властей национализировать авиастроительное предприятие «Мотор Сич», акционером которого является китайская компания Beijing Skyrizon.

Отмечается, что на прошлой неделе в Крым приехали члены Пекинской экспортно-импортной комиссии. По мнению некоторых украинских депутатов, таким образом китайцы отвечают Киеву на ситуацию с «Мотор Сич».

Дудчак выразил уверенность, что для Украины эта история будет иметь трагический конец. Он выразил уверенность, что Незалежная потеряет значительные инвестиции и заявит о себе, как ненадежном партнере.

«Все эти разговоры о привлекательности Украины для иностранных инвестиций в очередной раз получат опровержения. Все сказки, с которыми Зеленский бегает по форумам и зовет иностранцев на Украину, в очередной раз продемонстрируют, что никого звать не надо и говорить нужно не с Киевом, а с Вашингтоном», — добавил собеседник информагентства.