Политолог объяснил, чем Литве выгодно присутствие американских военных

Американские танки вместе с литовскими военными проведут учения на территории страны. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это присутствие военных США необходимо для укрепления обороны государства.

Литовский политолог Анатолий Иванов считает, что Гитанас Науседа лукавит, делая такие заявления. По его словам, правительство Литвы готово сделать все ради того, чтобы иностранные военные оставались в стране. Он объяснил, что самим гражданам Литвы выгодно жить рядом с иностранными гарнизонами.

«Танковый батальон — это единица наступательная. Никто никогда не рассматривает передовые ударные танковые части в качестве оборонительных. Народу в Литве глубоко небезразлично, что твориться здесь. Более того, люди, живущие рядом с гарнизонами, где дислоцированы иностранные войска, а в Литве их достаточно, очень довольны этим, потому что это деньги, это инвестиции, это возможность организовать бизнес. А поскольку Литва маленькая, то здесь все, в принципе, довольны присутствием иностранных солдат», — рассказал Анатолий Иванов.

Он назвал «пустой пропагандистской болтовней» заявления Гитанаса Науседы. По словам политолога, Литва забеспокоилась, когда США вывели свои войска из Сирии.

«В Литве началась маленькая паника, волнения: а вдруг Трамп завтра захочет убрать американские войска из Литвы, из Польши, из Латвии, из Эстонии. Что тогда нам делать? Это очень серьезный момент. Ради того, чтобы американцы не ушли, руководство Литвы будет делать все, что угодно», — заключил Анатолий Иванов.