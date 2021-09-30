Политолог: новый президент Эстонии может начать сближение с Россией

Политолог Юрий Самонкин считает, что после инаугурации нового президента Эстонии Алара Кариса в стране может начаться политика, направленная на сближение с Россией. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, один президент не может изменить всю политическую концепцию, но повлиять не ситуацию ему под силу. Он отметил, что у Кариса есть три варианта развития событий.

Либо он продолжит сотрудничество с НАТО и «прогнется под западные интересы», заявил Самонкин. Также он может начать суверенную политику.

«Например, как Германия, заявившая о необходимости участия в интеграционных проектах с Россией, как „Северный поток — 2“», — пояснил политолог.

Третий вариант — это передача своих полномочий парламенту, заключил он.