Мир 24 марта 2023, 12:21 Политолог Никита Данюк объяснил падение рейтингов Байдена

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Рейтинги президента США Джо Байдена падают из-за его постоянно отсутствия на рабочем месте и еще ряда обстоятельств. Об этом «Известиям» рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН РФ Никита Данюк.

По его словам, около 30% всего своего срока Джо Байден отсутствует на рабочем месте из-за проблем со здоровьем. Кроме того, американский президент не выполнил свои предвыборные обещания, ситуация с экономикой, мигрантами и безопасностью так и не сдвинулась с мертвой точки.

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Наконец, финальным штрихом может являться поддержка США Украины и огромные финансовые вливания.

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«Байден при этом вообще игнорирует внутренние проблемы, которые не просто назревают, а коллапсируют. Можно вспомнить ситуацию с американской банковской системой и энергетическими проектами», — отметил Никита Данюк.

Эксперт выразил удивление, что при низких рейтингах Байден все равно планирует баллотироваться на второй срок. Выборы президента в США состоятся в 2024 году.

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