Политолог не исключил, что новые санкции против РФ введут по просьбе Украины

Крымский политолог Иван Мезюхо не исключил, что новые санкции против России введут после того, как Украина попросила об этом Европейский союз, написало РИА ФАН.

Поводом для обращения Украины в ЕС стало якобы задержание в Крыму сотрудниками ФСБ подозреваемых за участие в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* и предполагаемых финансистов террористической организации «Исламское государство»*.

Мезюхо считает, что возможно введение отдельных ограничений против конкретных физических лиц.

«В некотором смысле можно будет говорить о демонстрационных санкциях. Украина, скорее всего, может рассчитывать на то, что Евросоюз будет продлевать уже имеющиеся санкции в отношении российского Крыма», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что логичным было бы поставить вопрос о введении ограничений в отношении Украины. По мнению Мезюхо, причиной этого служит нарушение Киевом права и свободы человека в Республике Крым.

* Хизб ут-Тахрир» и «Исламское государство» — террористические организации, запрещенные в России.