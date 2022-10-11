Политолог не исключил антироссийских провокаций на саммите G20 | 360°

Эксклюзив 11 октября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Политолог не исключил антироссийских провокаций на саммите G20 Политолог Колчин предупредил о вероятности антироссийских провокаций на саммите G20 РИА Новости

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Некоторые страны на предстоящем саммите «Большой двадцатки» могут совершить определенные провокации в сторону российской делегации. Об этом «360» заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«Организаторы стараются свести украинские провокации к минимуму. Однако киевский режим и его сторонники в НАТО могут выкинуть провокацию в ходе мероприятия», — заявил он.

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Колчин подчеркнул, что формат «Большой двадцатки» является наиболее репрезентативным и актуальным собранием ведущих стран мира.

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«Участие в саммите президента России Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского может только повысить напряженность мероприятии», — добавил политолог.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября. Он должен пройти на острове Бали в Индонезии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на полях саммита может пройти встреча Путина и президента США Джо Байдена, если подобная инициатива поступит от американской стороны, писал RT.

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